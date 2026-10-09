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Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim

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Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim Haber Videosunu İzle
Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim
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Bursa’da azalan iş hacmi ve ağırlaşan maliyetler karşısında havlu atan bir esnaf, kepenk indirirken dükkânının camına sitem dolu bir mesaj bıraktı. Çaresizliğini, “Biz battık. Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim” sözleriyle vitrine taşıyan işletme sahibinin bu çıkışı, piyasada var olma mücadelesi veren küçük esnafın durumunu gözler önüne serdi.

Bursa’da düşen iş hacmi ve artan maliyetler nedeniyle işletmesini kapatmak zorunda kalan bir esnafın dükkan camına bıraktığı mesaj dikkat çekti. Çaresizliğini sert bir dille ifade eden işletme sahibinin cama astığı “Biz battık. Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim” notu, küçük esnafın yaşadığı ekonomik darboğazı bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜKKANIN CAMINA YAZIP KEPENK KAPATTI 

Son dönemde artan mali yükler ve müşteri potansiyelindeki düşüş nedeniyle faaliyetlerini sonlandıran esnaf, tepkisini dükkanın vitrinine yapıştırdığı yazıyla dile getirdi. Kapanışın ardından camda yer alan sitem dolu ifadelere dair detaylı bir açıklama yapılmazken, olayın arkasında azalan iş hacminin etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşlar tarafından çekilerek paylaşılan görüntülerdeki sitem dolu yazı geniş yankı uyandırdı. Yapılan yorumlarda hem kullanılan ifadenin sertliğine vurgu yapıldı hem de piyasada zor günler geçiren küçük işletmelerin durumuna dikkat çekildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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