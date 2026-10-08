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Kırşehir'de 20 yıllık sır perdesi aralandı! Eşi ve 6 çocuğu yakalandı

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Kırşehir'de 20 yıllık sır perdesi aralandı! Eşi ve 6 çocuğu yakalandı
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Kırşehir'de 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel'in dosyası, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yürüttüğü çalışmalarla yeniden açıldı. Üç ilde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kayıp adamın eşi ve 6 çocuğunu gözaltına aldı. Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri sonucunda Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun ayrıntılarını açıklayarak "Devlet unutmaz." mesajını verdi.

20 yıllık kayıp dosyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kırşehir'de 2006 yılında ortadan kaybolan Rıza Güzel'in izini süren JASAT ekipleri, ailesinden 7 kişiyi gözaltına aldı.

20 YILLIK DOSYA YENİDEN AÇILDI

Kırşehir'de 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel'in akıbetini araştıran Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yıllar önce meydana gelen olayı yeniden incelemeye aldı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri aylar boyunca delilleri değerlendirdi ve adli dinlemeler gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

EŞİ VE 6 ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

JASAT ekipleri, 3 ilde belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Rıza Güzel'in eşi ile 6 çocuğundan oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yıllardır kayıp olarak aranan Güzel'in dosyasında, aile üyelerinin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınması soruşturmanın en dikkat çekici gelişmesi oldu. Şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları ise henüz açıklanmadı.

İTİRAFLARIN ARDINDAN KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Soruşturmanın ilerlemesini sağlayan gelişmelerden biri, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri oldu. Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre ekipler, şüphelilerin itirafları ve gösterdikleri yerlerde yürütülen çalışmalar sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaştı.

BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLET UNUTMAZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rıza Güzel dosyasındaki gelişmeleri açıklarken Manisa'da 10 yıl önce Lokman Gökçe'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının da JASAT tarafından aydınlatıldığını hatırlattı. Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"10 yıl önce Manisa’da Lokman Gökçe’nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardındaki gerçeği ortaya çıkaran JASAT’ımız, bu kez de 20 yıl önce Kırşehir’de kaybolan Rıza Güzel’in izini sürdü. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 2006 yılında meydana gelen olayı yeniden ele alan Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT), aylarca süren titiz çalışmalar ve adli dinlemelerin ardından 3 ilde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Rıza Güzel’in eşi ve 6 çocuğundan oluşan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri sonucunda, Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. Adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Kimse geçen yılların gerçeği örteceğini, suçun izlerini sileceğini sanmasın! Bir iz varsa peşine düşeriz. Bir şüphe varsa araştırırız. Hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeyiz. İşte bu titiz ve kararlı takibimizin neticesinde, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,4’lük aydınlatma oranına ulaştık. Hiçbir dosya faili meçhul kalmasın diye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bıkmadan, usanmadan, titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Biri 20, diğeri 10 yıldır karanlıkta kalan bu iki olayın aydınlatılmasında büyük bir dikkat, sabır ve kararlılıkla çalışan kahraman Jandarmamızı, JASAT ekiplerimizi ve emeği geçen tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Süreci titizlikle yürüten ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza koordinasyon ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için zamanaşımı dinlemeden, suç ve suçluyla mücadelemize aralıksız devam edeceğiz! Devlet unutmaz."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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