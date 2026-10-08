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Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılık! İki senarist birden gitti

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Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılık! İki senarist birden gitti
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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezonla birlikte senaryo ekibinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana hikâyeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün projeden ayrılması, dizinin gelecekteki hikâye akışıyla ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

  • Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle yollarını ayırdı.
  • İki senaristin dizideki görevi 143. bölüm itibarıyla sona erdi.
  • Dizinin yeni senaryo ekibinin kimlerden oluşacağı henüz açıklanmadı.

Show TV’nin beşinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren Kızılcık Şerbeti dizisinde senaryo ekibinde önemli bir değişiklik yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana hikâyeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle yollarını ayırdı.

İKİ SENARİSTİN GÖREVİ 143. BÖLÜMDE SONA ERDİ

Birsel Altuntaş'ın haberine göre,  Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün dizideki görevlerinin 143. bölüm itibarıyla sona erdi. 

İki senaristin yapım şirketiyle senaryonun ilerleyişi ve süreç konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının ardından karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldığı belirtildi.

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDEN BERİ SENARYONUN BAŞINDAYDILAR

Civelek ve Gür, Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümünden itibaren senaryo ekibinin başında yer aldı. Dizinin hikâyesinin şekillenmesinde önemli rol üstlenen ikilinin ayrılığı, beşinci sezonda senaryo tarafında yeni bir dönemin başlaması anlamına geliyor. 

YENİ SENARİSTLER KİM OLACAK?

İki senaristin ayrılmasının ardından dizinin yeni senaryo ekibinin kimlerden oluşacağı henüz açıklanmadı. Yeni senaristlerin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti’nde senaryo koltuğundaki değişikliğin, dizinin bundan sonraki bölümlerindeki hikâye akışına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıskahraman1963:

sıktı artık bu dizi

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