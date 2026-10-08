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Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu

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Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu
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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, husumetli akrabaları arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen izindeki polis memuru Seyfullah Orçan, kuzeninin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olarak hayatını kaybetti. Gaziantep'te görev yapan ve yıllık izinde olduğu öğrenilen genç polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın ardından şüpheli kuzen gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Seyfullah Orçan, kuzeni Alihan Orçan’ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİ

Olay, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki grup arasında kavga çıktı. O sırada polis memuru Seyfullah Orçan, kavganın büyümemesi için araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

KUZENİNİN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALAR İSABET ETTİ

Bu sırada Orçan’ın kuzeni Alihan Orçan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Seyfullah Orçan’a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Orçan, Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Seyfullah Orçan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Alihan Orçan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YILLIK İZİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden polis memuru Seyfullah Orçan’ın Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve olay sırasında yıllık izinde olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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