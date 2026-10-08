Haberler

Kayseri'de 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında, silahla yağma suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'silahla yağma' suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (22) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması

Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti

İstanbul'da bina çökünce milyonlarca kişi e-Devlet'e akın etti
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız

Türk askeri gitmeden korku sardı! Bakan Fidan'dan dünyaya net mesaj
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı

Koyun otlatırken tesadüfen buldu! Hayatı artık eskisi gibi değil
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

Mehmet Türkoğlu'ndan Ahmet Şık'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Ahmet Şık'ın iddiaları başına iş açtı! O sözler mahkemelik oldu
Funda Arar'dan dikkat çeken çıkış: Her şey kısaldı ama...

Funda Arar'dan dizi sektörüne gönderme: Kısalmıyor bir türlü
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

Kan donduran görüntü bugün kaydedildi