Kayseri'de 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'silahla yağma' suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (22) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı