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Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti

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Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Merhum duayen tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi olan Necla Uygur'un vefat haberini oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu.

  • Tiyatrocu Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti.
  • Necla Uygur'un cenaze namazı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak ve Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
  • Necla Uygur, 1952 yılında Nejat Uygur ile evlenmiş ve eşinin tiyatro topluluğunun çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Nejat Uygur'un eşi, tiyatrocu Necla Uygur 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

ACI HABERİ BEHZAT UYGUR DUYURDU

Uygur açıklamasında şunları söyledi: "''Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.''

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesinin üyelerinden biri ve uzun yıllar sahnelerde görev yapmış bir tiyatro sanatçısıydı.

1952 yılında Türk tiyatrosunun önemli güldürü ustalarından Nejat Uygur ile evlenen Necla Uygur, eşinin sanat yaşamı boyunca tiyatro çalışmalarında yer aldı.

Nejat Uygur'un 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğunun çalışmalarına da katkıda bulunan Necla Uygur, uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinin ve Anadolu turnelerinin içinde bulundu.

Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat ve ikiz kardeşler Süheyl ile Süha olmak üzere beş oğlu dünyaya geldi.

Çocuklarından Süheyl ve Behzat Uygur da anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıERKUT ERÖZALP:

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ??

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Cennet ucuz değil yaşantı neyse öyle hesaba çekilecek

yanıt3
yanıt7
Haber YorumlarıMustafa Dayi:

toprağı bol ...olsun

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Allah'ın kulu sen şimdi gerçekten Allah'ın kulu musun ? Bırak sen kendine adına karar vermeyi Allah karar versin

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSPEED GROUP:

uygur Türkü olduğu belli . allah rahmet eylesin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabdullah.yldrm84:

ALLAH RAHMET EYLESİN tanımayanlar için resmini ekleyebilir misiniz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yahuuu Masal olmayın Resim olsa nolur olmasa nolur Hz Google ne güne duruyo merak eden arar okadar hem ölüp gitmis ünlü ünssüz Herkes er geç yolcu

yanıt4
yanıt1

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