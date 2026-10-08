TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

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Finans sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Destek Finans Faktoring A.Ş., TMSF'nin şirkete kayyum olarak görevlendirildiğini açıkladı.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG'E TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Destek Finans Faktoring A.Ş., şirket yönetimine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan duyuruda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Destek Finans Faktoring A.Ş.'ye kayyum olarak görevlendirildiği bildirildi. Böylece finans sektöründe faaliyet gösteren şirketin yönetimine ilişkin yeni bir süreç başladı. Söz konusu görevlendirme, şirketin kamuoyuna yaptığı açıklamayla duyuruldu.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Destek Finans Faktoring A.Ş., kayyum görevlendirmesine ilişkin bilgiyi doğrudan kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, TMSF'nin şirkete kayyum olarak görevlendirildiği belirtildi. Ancak aktarılan açıklamada görevlendirmenin hangi karar doğrultusunda yapıldığına, kararın gerekçesine veya kayyum yönetiminin kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı.

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Kaynak: Haberler.com