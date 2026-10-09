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Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi

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Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
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İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı apartmanın enkazında yapılan arama çalışmalarından saatler sonra bir acı haber daha geldi. Arama kurtarma çalışmalarında 39 yaşındaki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Faciada can kaybı 3'e yükselirken, kayıp 2 kişiyi bulabilmek için çalışmalar devam ediyor.

  • Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3. katında çökme meydana geldi.
  • Enkazdan 8 kişi sağ olarak çıkarıldı, 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Yıkılan binanın çevresindeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Maltepe'de çöken 7 katlı apartmanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

MALTEPE'DE 7 KATLI APARTMAN ÇÖKTÜ

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Ekiplerin uzun saatlerdir olay yerindeki çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan 2 kişi için AFAD ekiplerince sismik dinleme cihazlarıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarından bir acı haber daha geldi. Enkazdan 39 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı. Can kaybı 3'e yükseldi. Enkazdaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ÇEVREDEKİ 3 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

Yıkılan binanın çevresindeki 3 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerine dönemeyen vatandaşlardan 44’ünün otelde konaklamayı tercih ettiği, bu kişilerin kaymakamlık koordinasyonunda yerleştirildiği, diğer vatandaşların ise yakınlarının yanına geçtiği açıklandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının ise yarın itibarıyla tamamen tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

ENKAZIN ALTINDA YANGIN VAR

Öte yandan enkazın altında yangın olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül, bodrum kattaki kumaş dükkanında bulunan kumaşların yanması nedeniyle enkazın kendi içerisinde için için yandığını belirterek, itfaiyenin enkaz nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemediğini söyledi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah:

İstanbul'un ortasında bu kadar yaşanmışlıktan sonra ölenleri gördükçe Maraş - Hatay depreminde insanların nasıl can verdiğini daha iyi anlıyorum.

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