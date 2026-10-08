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Bursa Kestel'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli kısa sürede yakalandı

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Bursa Kestel'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli kısa sürede yakalandı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti; bir kişi, arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı, hayatını kaybeden kişi için Kestel Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesinde Ozan Bektaş ile arkadaşı Can K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Can K., yanındaki silahla Ozan Bektaş'a ateş etti. Bektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Can K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Ozan Bektaş için Kestel Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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