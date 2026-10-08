Kırıkkale Yahşihan'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde okul çıkışında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Berk Arslan (17), yemek için okuldan çıktıktan bir süre sonra yere düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lise öğrencisinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA