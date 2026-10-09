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Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu

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Denizli Pamukkale'de Karahayıt Mahallesi'ndeki pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen yaşlı çift, banyoda ölü bulundu. Sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi, cenazeleri kesin ölüm nedeni için Adli Tıp morguna gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşlı çift kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu.

Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.

Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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