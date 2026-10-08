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TFF'de istifa iddiası! Hacıosmanoğlu için cuma gününü işaret etti

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TFF'de istifa iddiası! Hacıosmanoğlu için cuma gününü işaret etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Seymen Gençtürk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevini bırakacağını iddia etti. Federasyonun yönetim biçimini sert sözlerle eleştiren Gençtürk, cuma günü istifa ve Olağanüstü Genel Kurul kararı beklediğini söyledi.

  • TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Seymen Gençtürk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun cuma günü istifa edeceğini ve Olağanüstü Genel Kurul kararı alınacağını iddia etti.
  • Gençtürk, Hacıosmanoğlu'nun aday olmasını gerektirecek bir argüman bulunmadığını savundu.
  • Gençtürk, 2025 yılından bu yana Hacıosmanoğlu ile yaşadığı görüş ayrılıklarını ve federasyonun 3 kişiyle yönetilmesine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

TFF'de yönetimden ayrılan Seymen Gençtürk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Gençtürk, federasyonda yönetim değişikliği beklediğini belirterek cuma gününe işaret etti.

"2025 YILINDAN BU YANA BU İŞİN GİTMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORDUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndaki görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Seymen Gençtürk, federasyonun yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu. Gençtürk, Hacıosmanoğlu ile yaşadığı görüş ayrılıklarının yeni olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "2025 yılından bu yana İbrahim Başkan ile bu işin gitmeyeceğini söylüyordum. İşler iyi gitmiyordu. Bugün ben haklı çıktım. Sadece 3 kişiyle TFF'yi yönetmek ne kadar doğru diye düşünüyor insan. Ben amatör işlerden sorumlu yöneticiydim. İlk yılım çok başarılı geçti. İkinci yılımda başarımızdan dolayı cezalandırıldık."

TFF'de yönetimden ayrılan Seymen Gençtürk

"CUMA GÜNÜ İSTİFA BEKLİYORUM"

Seymen Gençtürk'ün açıklamalarında en dikkat çeken bölüm, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geleceğine ilişkin iddiaları oldu. KRT'ye konuşan eski yönetici Gençtürk, federasyonda kısa süre içerisinde Olağanüstü Genel Kurul sürecinin başlayabileceğini savunarak şunları söyledi: "İbrahim Başkan kendi yakın arkadaşını bu işin başına getirdi. Yönetimde olmayan bir arkadaş. Cuma günü istifa bekliyorum. Olağanüstü Genel Kurul kararı alacağına inanıyorum. Aday olacağını düşünmüyorum. Aday olmasını gerektirecek bir argüman yok. İbrahim Başkan, teşekkür ederek gider."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNazım Arat:

Turk futboluna daha fazla zarar vermesin Hangi ülkede federasyona bağlı tff başkanı de ona bağlı hakem SIKE, İRTİKAP suçundan hapiste. Şampiyon takımın kupasını vermeye gidecek CESARETI OLMAYAN federasyon başkanı hangi ülkede var. İstifa yetmez YARGILANMALI

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Haber YorumlarıAhmet Yel:

Ulan ne gıcık adam ya istifa ette sende kurtul bizde her gün şu suratı görmekten midem bulandı

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