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Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur

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Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur Haber Videosunu İzle
Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur
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TBMM Genel Kurulu’nda fon soruşturmalarına ilişkin tartışmalar gündemin ilk sırasına taşınırken, oturumu yöneten MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın sert sözleri dikkat çekti. Milletin parasının çalınmasına ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına tepki göstererek, sorumlulara yönelik ağır ifadeler kullanan Adan, “Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur" dedi.

  • TBMM Genel Kurulu'nda fon soruşturmaları gündemin ilk sırasında görüşüldü.
  • MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletin parasını çalan veya çalınmasına vesile olanları 'şerefsiz, adi, namussuz' olarak nitelendirdi.
  • Maliye Bakanlığı açıklamalarına göre 43 bin vatandaşın ödemeleri yapıldı ve Devlet Denetleme Kurulu konuyu tüm boyutlarıyla inceliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda gündemin ilk sırasında fon soruşturmaları yer aldı. Fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve yatırımcıların mağduriyetine ilişkin tartışmaların yaşandığı oturumu yöneten MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’dan da sert ifadeler geldi. 

“HIRSIZ, ARSIZ KİM VARSA...”

Genel Kurul’daki tartışmalar sırasında söz alan Celal Adan, milletin parasının çalınmasına ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına tepki gösterdi.

Adan, “Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur” ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMALARI MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde sermaye piyasalarındaki fon krizine ilişkin iddiaların araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısı da gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, soruşturmanın yargı tarafından sürdürüldüğünü belirterek haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. 

Akbaşoğlu ayrıca, Maliye Bakanlığı açıklamalarına göre 43 bin vatandaşın ödemelerinin yapıldığını ve Devlet Denetleme Kurulu’nun konuyu tüm boyutlarıyla incelediğini belirtti. Muhalefet milletvekilleri ise fon soruşturmasının yalnızca yargı süreciyle sınırlı kalmaması ve Meclis tarafından da araştırılması gerektiğini savundu. 

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