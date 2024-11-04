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Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
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İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan Batman ve Mardin belediyeleri için art arda hamleler geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Batman Belediye Başkanı seçilen Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atanırken Mardin'de ise Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak görevlendirildi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Halfeti belediyesine de kayyum atandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından bugün de Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atadı.

VALİ CANALP BELEDİYE BİNASINA GİRİŞ YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Batman Belediyesine kayyum atandı

GÜLİSTAN SÖNÜK BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

Batman Belediyesine kayyum atandı

BATMAN'IN ARDINDAN MARDİN'E DE KAYYUM

İçişleri Bakanlığı Batman'ın ardından Mardin Belediyesi'ne de kayyum atarken Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptığı açıklamada görevden alındığını resmen duyurdu.

AHMET TÜRK: PES ETMEK YOK

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Türk "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıÖzgürRuh:

Padişahım çok yaşa

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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Kendi evinize de kayyum atayın artık !

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

ülkeyi virüslerden temizlemeye devam ...

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Recep paşa krallık

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Haber YorumlarıKASIM Sunar:

zülmünüzde boğulun inşallah Bu kayyum değil gasptır

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Haber YorumlarıMuharrem Yildirim:

Elinize sağlık ????????????

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Haber YorumlarıEren null:

elhamdülillah sıra ibbde eko gel bakalım

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

çok iyi oldu geç kalinmisti.adamlar hiç bişe yapmiyordu

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Haber YorumlarıSeyfettin Arslan:

Peki neden seçim var ?

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Ya devlet başa ya kuzgun leşe!!!

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