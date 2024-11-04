Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan Batman ve Mardin belediyeleri için art arda hamleler geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Batman Belediye Başkanı seçilen Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atanırken Mardin'de ise Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak görevlendirildi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Halfeti belediyesine de kayyum atandığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından bugün de Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atadı.
VALİ CANALP BELEDİYE BİNASINA GİRİŞ YAPTI
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
GÜLİSTAN SÖNÜK BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ
Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.
BATMAN'IN ARDINDAN MARDİN'E DE KAYYUM
İçişleri Bakanlığı Batman'ın ardından Mardin Belediyesi'ne de kayyum atarken Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptığı açıklamada görevden alındığını resmen duyurdu.
AHMET TÜRK: PES ETMEK YOK
Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Türk "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" ifadelerini kullandı.
Sıcak Gelişme:
Batman'ın ardından Mardin Belediyesi'ne de kayyum atandı. Ahmet Türk'ün yerine Vali Tuncay Akkoyun görevlendirildi.