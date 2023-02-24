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2 büyük deprem sonrası İstanbullu, riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçeler

Güncel Haberler

On binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde uzmanların dikkat çekti İstanbul depremi halkı tedirgin etti. İstanbullular olası İstanbul depreminde güvenli diye tabir edilen ilçelere taşınmaya başladı. İşte İstanbul'da en güvenli ve riskli ilçeler.

40 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası, risk altında bulunan İstanbul'da yapı denetlenme ve güçlendirme talepleri rekor seviyeye ulaştı.

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçeler

Uzman isimler olası İstanbul depremi için uyarı üstüne uyarı yaparken, metropoldeki yapıların yüzde 25`inin riskli olması, kent sakinlerini harekete geçirdi.

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçeler

Birçok kişi binasını denetletmek ve güçlendirmek için başvuru yaparken, kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınıyor.

2 büyük deprem sonrası İstanbullu, riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçeler

İşte İstanbul'da en güvenli ilçeler;

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerBaşakşehir

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerKayaşehir

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerArnavutköy

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerÜmraniye

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerAtaşehir

Emlakçılara başvuranların öncelikli talep ettiği konuların başında ise; bina kalitesi ve güvenilirliği oldu.

İşte İstanbul'un riskli ilçeleri;

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerFatih

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerBağcılar

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerAvcılar

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerEsenyurt

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerBakırköy

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerEsenler

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerŞirinevler

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerTuzla

3 büyük deprem sonrası, İstanbullu riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçelerKartal

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

İstanbul Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Serkan Yaman:

Allah sonumuzu hayır etsin. hiç iyi bir yere doğru gitmiyoruz. bazı şeyler için çok geç kaldık.

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