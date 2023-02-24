2 büyük deprem sonrası İstanbullu, riskli yerleri terk ediyor! İşte en güvenli ilçeler
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On binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde uzmanların dikkat çekti İstanbul depremi halkı tedirgin etti. İstanbullular olası İstanbul depreminde güvenli diye tabir edilen ilçelere taşınmaya başladı. İşte İstanbul'da en güvenli ve riskli ilçeler.
40 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası, risk altında bulunan İstanbul'da yapı denetlenme ve güçlendirme talepleri rekor seviyeye ulaştı.
Uzman isimler olası İstanbul depremi için uyarı üstüne uyarı yaparken, metropoldeki yapıların yüzde 25`inin riskli olması, kent sakinlerini harekete geçirdi.
Birçok kişi binasını denetletmek ve güçlendirmek için başvuru yaparken, kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınıyor.
İşte İstanbul'da en güvenli ilçeler;
Emlakçılara başvuranların öncelikli talep ettiği konuların başında ise; bina kalitesi ve güvenilirliği oldu.