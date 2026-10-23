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Velinin okula getirdiği yaprak sarması 12 öğrenciyi hastanelik etti! Zehirlenme şüphesi

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Velinin okula getirdiği yaprak sarması 12 öğrenciyi hastanelik etti! Zehirlenme şüphesi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda bir velinin getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci sınıfta rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

SINIFTA RAHATSIZLANDILAR

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi'ndeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülürken, okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANELERE KALDIRILDILAR

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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