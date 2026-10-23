Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

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90’lı yılların sonlarında “Küçük İbo” adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük, katıldığı etkinlikte özel hayatı ve evlilik hakkındaki soruları yanıtladı. Aşkta şanslı olduğunu söyleyen şarkıcı, “Ben biraz aşk adamıyım” dedi.

Bir dönemin çocuk yıldızlarından Küçük İbo, yıllar sonra katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. 42 yaşındaki şarkıcı, özel hayatına ilişkin sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

“AŞIK OLDUĞUMU ALIP EVLENİRİM”

Aşk hayatında şanslı olduğunu dile getiren Halil İbrahim Küçük, ilişkilere ve evliliğe bakışını şu sözlerle anlattı:

“Aşkta şanslıyım ama ben biraz aşk adamıyım. Âşık olduğumu alıp evlenirim.”