Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

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Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara transfer döneminin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlere yer açmak amacıyla bazı futbolcularla yollarını ayırmayı değerlendirdiği, ayrılık listesinin ilk sırasında ise Ognjen Mimovic'in bulunduğu iddia edildi.

İLK YOLCU MIMOVIC OLACAK

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Ognjen Mimovic'i gönderme kararı aldı. Sırp futbolcunun, teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almadığı ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞANS BULAMADI

Mimovic, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada maç kadrosunda bulunmasına rağmen forma şansı elde edemedi. İsmail Kartal'ın süre vermediği futbolcunun, devre arasında takımdan gönderilmesi planlanan ilk isim olduğu belirtildi.

YÖNETİM TEKLİF BEKLİYOR

Talisca'nın ayrılığı ve Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye yapmayı planladığı belirtilen Fenerbahçe yönetiminin, Mimovic için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı. Sırp futbolcunun geleceğine ilişkin henüz resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı.