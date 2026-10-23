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Florida'da polis, ölü bulduğu adamın kimliğini çalıp evine yerleşmekle suçlanıyor

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Florida'da polis, ölü bulduğu adamın kimliğini çalıp evine yerleşmekle suçlanıyor
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Florida'da bir polis memuru, 2022'de rutin kontrolde evinde ölü bulduğu 71 yaşındaki adamın kimliğini kullanıp evine yerleşmek ve yıllarca orada yaşamakla suçlanarak gözaltına alındı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir polis memurunun, rutin kontrol sırasında evinde ölü bulduğu adamın kimliğini kullanarak evine yerleştiği ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre Lauderhill Polis Departmanı'nda görevli 35 yaşındaki Brian Louis Sguros, bu hafta Broward County Şerif Ofisi tarafından gözaltına alındı.

Olay 2022'de başladı. Polis, 71 yaşındaki Dennis West'in evine sağlık durumunu kontrol etmek için çağrıldı. Destek ekibinde yer alan Sguros, West'i doğal nedenlerle hayatını kaybetmiş halde buldu. Şerif ofisine göre memur bunun ardından "evin kontrolünü ele geçirmek için karmaşık bir plan" kurdu.

Soruşturmaya göre Sguros, adli tıp kurumuna kendisini West'in arkadaşı olarak tanıttı ve adamın hiç yakını olmadığını söyledi. Yetkililer iki kişinin birbirini tanıdığına dair hiçbir iz bulamadı; kontrol sırasındaki yaka kamerası görüntüleri de aralarında önceden bir bağ olmadığını gösterdi. West'in akrabaları olduğu da ortaya çıktı. Sguros'un ardından West'in cenazesini yaktırdığı bildirildi.

Memur Ağustos 2022'de iki katlı eve taşındı ve yıllarca fark edilmeden burada yaşadı. Ölen adamın adına kayıtlı faturaları ödedi, kapı ve pencereleri değiştirmek için 8 bin dolarlık izin başvurusu yaptı. Sguros, eve 214 bin dolardan fazla harcayarak değerini artırdığını öne sürdü.

Plan, West'in mirasçıları evi satmaya kalkınca ortaya çıktı. Sguros mahkeme belgelerine göre evi tehlikeli olduğu ve işgalcileri uzak tutmak istediği için sahiplendiğini savundu; anahtarları gerçek sahiplerine teslim ettikten sonra da yaptığı tadilatların parasını istedi.

Sguros görevi kötüye kullanma ve ölen bir kişinin kimliğini suç amacıyla kullanma dahil beş ayrı suçlamayla karşı karşıya. 25 bin dolar kefaletle serbest bırakılan memur, maaşlı idari izne çıkarıldı. Sguros suçlamalar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: BBC

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