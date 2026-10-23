28 yaşındaki Melike kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

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Çorum'da bir çocuk oyun merkezinin bovling salonunda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, iş yerinde geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.

İddiaya göre Yeter, çalıştığı oyun merkezinin bovling alanındaki düzenekte meydana gelen kaza sonucu yaralandı. Olayın ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada tedavi altına alındı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ, EVDE FENALAŞTI

Hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edilen Melike Yeter, evine döndü. Ancak bir süre sonra yeniden rahatsızlanan genç kadın, tekrar aynı hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerde Yeter'in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Durumunun ağırlaşması üzerine genç kadın yoğun bakım ünitesine alındı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavisi süren Melike Yeter, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

28 yaşındaki genç kadının çalıştığı iş yerinde geçirdiği kazanın ardından yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

3 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Hayatını kaybeden Melike Yeter'in yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yeter'in ölümü, sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Kaynak: Haberler.com