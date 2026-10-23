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Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı

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Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ AĞIR 5 YARALI VAR

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

Allah yardım etsin inşallah

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Haber YorumlarıMurat Türk:

Ölenlere başsağlığı yaralılara Allahtan acil şifalar diliyorum

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Haber YorumlarıÜnsal Coşkun:

Gelişmiş ülkelerde özellikle Almanya niye maden ocaklarında ölümler olmuyor da bizde oluyor Amlmanya’da kanun koruyucular iyi çalışıyor

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Haber Yorumlarımustafa sagdic:

onlarda selami gibi, 125467 gibi kil olmaz meraklilari yok o yuzden.

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Haber Yorumlarımahmutdemirtas9:

Allah yardımcıları olsun

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