Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.
2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ AĞIR 5 YARALI VAR
Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.