50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
Güncelleme:
11. Yargı Paketi'nde, yaklaşık 50 bin mahkûma tahliye yolunu açan 'Kovid-19 düzenlemesini' içeren 27. madde, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öte yandan deprem suçları ise kapsam dışında bırakıldı.

  • TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi'nin 27. Maddesi, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hüküm giyen 50 bin mahkumun kapalı cezaevinden açık cezaevine ve denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılmasını sağladı.
  • Deprem suçları, terör ve örgütlü suçlar, kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi suçlarla birlikte erken tahliye düzenlemesinin kapsamı dışında bırakıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

50 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU AÇILDI

11. Yargı Paketi'nde yer alan, kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen ve 50 bin mahkuma tahliye yolu açan 27. Madde kabul edildi. Böylelikle, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hüküm giyenler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

DEPREM SUÇLARI KAPSAM DIŞINDA BIRAKILDI

Öte yandan, deprem suçları ise kapsam dışında tutuldu. Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar 'erken tahliye' düzenlemesinden yararlanamayacak.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelmişti.

Görüşmede, depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmasına yönelik düzenlemenin kapsamı dışında tutulması talep edilmişti.

Deprem mağdurlarını dinleyen Güler ve Akçay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu tarihten önceki yıllarda meydana gelen Elazığ ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların düzenlemenin kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlatmıştı.

Yorumlar (7)

Furkan inci:

çıkardıklarıniz tekrar suç işleyip dönecekler nasılsa kendi kendize iş cikariyorsunuz

39
0
yanıtYanıtla
Bilgi Dünyası:

Bu paket neden çıkıyorki

30
0
yanıtYanıtla
57g5hr6xj4:

depremde yikilan binalardan sorunmlu olanlar hariç 11. yargi paketinde tahliye edilecek kişiler kimler ? editör olaylara bakiş aciniz ortalik yangin yeri iken saçini tariyanlara ayna tutanlara benziyor!!!

11
1
yanıtYanıtla
Hasan Kürşat Gümüş:

Gelsin yeni cinayetler

6
0
yanıtYanıtla
Unknown 123:

Tamam abiiii biz yine kovalar yakalar size teslim eder sizde birakirsiniz.Saklanbac oynamasini severiz nede olsa

2
0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

