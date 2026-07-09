NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var

Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi, dünya liderlerinin aldıkları önemli kararların yanı sıra Türk mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

TÜRK KAHVALTISINI HAYRANLIKLA PAYLAŞTI

Zirve için Türkiye'ye gelen bir içerik üreticisi, konakladığı otelde misafirlere sunulan Türk kahvaltısına hayran kaldı. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan kişi, “Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var. Burada içecek çeşitliliği inanılmaz…” dedi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Açık büfe kahvaltı reyonlarını gezen içerik üreticisi, çektiği videoda takipçilerine Türk kahvaltısının çeşitliliğini anlatarak tanıttı. Videoda tüm büfeleri gezen kişi, Türk kahvaltısı karşısında hayranlığını ve şaşkınlığını gizleyemedi.