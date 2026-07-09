Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, havada yanmaya başladı. Uçağın pilotu, F-16'yı Zakynthos adasına indirmeyi başardı. Ancak iniş takımları açılmayan ve gövde üzerine inen savaş uçağı pistin ortasında alev topuna döndü. Pilot ise olaydan sağ kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C savaş uçağı, uçuş sırasında teknik arıza nedeniyle havada yanmaya başladı.
- Uçak, Zakynthos Uluslararası Havalimanı'na iniş takımları açılmadan gövde üzerinde acil iniş yaptı ve alev aldı.
- Pilot yara almadan kurtuldu; havalimanı kısa süreliğine hava trafiğine kapatıldıktan sonra yeniden açıldı.
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16C Fighting Falcon tipi savaş uçağı, uçuş sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle havada yanmaya başladı. Savaş uçağı, Zakynthos Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
YANAN UÇAĞI SİVİL HAVALİMANINA YÖNLENDİRDİLER
Eğitim uçuşu yaptığı öğrenilen F-16, arıza üzerine güney Yunanistan'daki adanın sivil havalimanına yönlendirildi. Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, uçak iniş takımlarını yere temas ettirdiği sırada iniş takımları açılmadı ve uçak gövde üzerinde iniş yaptı. Bu sırada ise gövde alt kısmından alevler yükseldi.
PİSTİN ORTASIND ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Saniyeler içinde pistin ortasında alev topuna dönen savaş uçağına, olay yerinde önceden konumlandırılan havalimanı itfaiye ekipleri tarafından saniyeler içinde müdahale ederek alevler kontrol altına alındı. Pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle sivil havalimanı kısa süreliğine hava trafiğine kapatıldı. Ekiplerin pisti temizlemesinin ardından uçuş seferleri yeniden başlatıldı.