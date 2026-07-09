ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Hamaney için Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi

ABD- İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Meşhed kentinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Hamaney için Tahran, Kum, Necef ve Kerbela'nın ardından Meşhed kentinde de cenaze töreni yapıldı.

Törene katılan çok sayıda İranlı ellerinde çeşitli bayraklarla Şirazi ve Nevvab Safevi caddelerini doldurdu.

Tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Hamaney'in cenazesini taşıyan araç halkın arasında dolaştırıldı.

Cenaze töreni sırasında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran savaş uçakları tören alanının çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

Hamaney'in cenazesi, Ayetullah Nuri Hamedani'nin kıldıracağı cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'nde kendisine ayrılan özel bir alana defnedilecek.