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Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Haber Videosunu İzle
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
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Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi ve ligde oynanacak derbi haftalarının tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

DERBİ HAFTALARI

  • 4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
  • 6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
  • 8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
  • 13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
  • 15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

1. HAFTA FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ligde sezonun devre arası 21 Aralık 2026'da başlayacak ve 15 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ise 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak.

"İNŞALLAH FİKSTÜR POLEMİĞİ OLMAZ!"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: "Maç planlaması için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulüplerle bir prova gerçekleştiriyorduk, daha önceden de bu provaları gerçekleştiriyorduk. Bu son yaptığımız toplantıda fikstüre önemli katkılar oldu. Önemli provaydı ama sadece 5-6 kulüp katıldı. 18 top torbaya atıldı ve herkesin rahatsız olacağı bir durum ortaya çıktı. Adaletli ve polemiğe izin vermeden iyi bir fikstür hazırladık. İnşallah bütün takımlara hayırlı olur ve polemikten uzak bir sezon gerçekleştiririz."

"FİKSTÜRÜ BİZ DEĞİL, ÇEKTİĞİNİZ NUMARALAR BELİRLİYOR"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Geçtiğimiz hafta Salı günü fikstür ile ilgili detayları kulüplerle paylaştık. Perşembe günü kulüpleri davet ettik ve onlardan geri bildirimler aldık. Geri bildirimde bulunan kulüplere teşekkür ederiz. Her sene yeni bir algoritma yarattık. Burada sadece fikstür anahtarı belirledik. Bu da matematiksel bir dizilim. Asıl fikstürü oluşturan çekeceğiniz numaralar. Kamuoyundaki yanlış anlama, bizim girdiğimiz kısıtların fikstürü belli ettiğidir. Bu yanlış... Avrupa'daki algoritma ile bizimki aynı. Biz top çektiriyoruz, onlar da kulüplere numara atıyor."

"BUNLAR YİNE DİKKATE ALINDI"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayan kulüplerin, karşılaşmamaları gereken haftalar, yani yasaklı haftalar var. Bunlar yine dikkate alındı. 21 Eylül ve 7 Ekim arasında ligde milli ara verilecek. Bazı milli maçlar öncesindeki haftalarda derbiler yasaklı. Buna göre de derbi haftalarını belirledik. Sadece ev sahibi kimin olacağı belirlenecek, bu da çekilecek numaralara göre olacak."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelami Yalçın:

Aziz başkan etkisi #AdamdırAzizBaşkan

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