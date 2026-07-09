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El dahi sıkışmadılar! Kura çekimine damga vuran anlar

El dahi sıkışmadılar! Kura çekimine damga vuran anlar Haber Videosunu İzle
El dahi sıkışmadılar! Kura çekimine damga vuran anlar
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Kura çekimine katılım sağlayan Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün birbirlerinin elini sıkmaması dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni sezonun yol haritasının belirlendiği heyecan dolu kura çekimine, yeşil sahalardan önce yönetim düzeyinde yaşanan gerilim damga vurdu.

G.SARAY VE F.BAHÇE CEPHESİ EL SIKIŞMADI

Törene katılan Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün salondaki soğuk savaşı gözlerden kaçmadı. İki ezeli rakibin üst düzey yöneticisinin, yan yana gelmelerine rağmen birbirlerinin elini sıkmaması ve selamlaşmaması törenin en çok konuşulan olayı oldu. 

SEZONUN REKABETİ ŞİMDİDEN BAŞLADI

Sezon başlamadan önce yönetimler arasında baş gösteren bu gerginlik, sahadaki rekabetin bu yıl da fazlasıyla hararetli geçeceğinin sinyalini verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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