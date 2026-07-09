Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolverin ilk görüntüsü ortaya çıktı. Kadife kaplı ahşap kutuda sunulan revolverin yanında mühimmat ve Türk bayraklı belge de yer alırken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yasal engeller nedeniyle silahı ülkesine götüremediği öğrenildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Zirvesi'ne katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ve mühimmat hediye etti.
  • Hediyenin ilk görüntüsü, gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından paylaşılan fotoğrafla ortaya çıktı.
  • İngiltere Başbakanı Keir Starmer, silah ithalatı yasakları nedeniyle hediyeyi ülkesine götüremedi ve silah Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ile bir kutu mühimmat hediye etti. Erdoğan'ın ayrıca silahların ülkelere götürülebilmesi için gerekli ihracat belgelerini de liderlere teslim ettiği belirtildi.

Hediyeye ilişkin gelişmeler büyük yankı uyandırırken, özel yapım revolverin ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından paylaşılan fotoğrafta, kadife kaplamalı ahşap bir kutu içerisinde parlak metal gövdeli revolver, yanında mühimmat ve Türk bayraklı bir belge yer alıyor. Revolverin, liderlere özel hazırlandığı belirtilen hediyelerden biri olduğu görülüyor.

STARMER ÜLKESİNE GÖTÜREMEMİŞTİ

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'nin silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeleri nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götüremedi. Haberde, silahın etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

Dengeleri değiştiren zirve! Türkiye için yeni dönem başlıyor
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

İzlanda Başbakanı'na tarihi zirveye damga vuran o görüntü soruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtanur Yiğit:

silah. harp sanayine dikkat çekmek adına güzel düşünülmüş bir hediye çok da anlamlı olmuş. bravogüzel bir seçim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı

Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralı
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi

Trump'tan gece yarısı gizemli hamle! Gerekçesi kimseyi tatmin etmedi
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi