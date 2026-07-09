Haberler

Kardeş katliamında zanlı tutuklandı: Çelik yelekle cezaevine götürüldü

Kardeş katliamında zanlı tutuklandı: Çelik yelekle cezaevine götürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurarak öldüren Muharrem Gülen, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabanca ile vurarak öldüren kardeş tutuklandı.

7 Temmuz'da Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla ateş açarak hayatlarını kaybetmesine neden olan Muharrem Gülen (61), emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanan zanlı, alınan güvenlik önlemleri ve giydirilen çelik yelek eşliğinde Ünye Cezaevine gönderildi.

Zanlının ilk ifadesinde, ağabeyi ve yeğeniyle aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu, tartışmanın büyümesi sonucu olayın meydana geldiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. İki kardeş arasındaki arazi anlaşmazlığının bir süredir devam ettiği, yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annelerinin ardından husumetin daha da arttığı iddia edildi.

Olayın özeti

Cinayet zanlısı Muharrem Gülen, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ağabeyi Mehmet, yeğeni Resul ve yengesi Emine Gülen'in iş yerine gidip, çıkan tartışma sonucu 3 kişiyi vurmuştu. Olayda hayatını kaybeden Mehmet, Emine ve oğulları Resul Gülen ilçenin Tepecik Mahallesi'nde dün toprağa verilmişti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu