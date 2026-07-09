Trossard'ın menajeri İstanbul'da! Beşiktaş transferi bitiriyor
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
- Beşiktaş, Arsenal'ın 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için 17 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştı.
- Trossard'ın menajeri Dirk Hebel, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.
- Beşiktaş, Trossard ile yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ve ek bonuslar üzerinden prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig devi Beşiktaş, Arsenal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yürüttüğü görüşmelerde vites artırdı.
BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI
İngiliz deviyle yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kat eden Beşiktaş'ın, Arsenal'ı ikna ettiği öne sürüldü. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Trossard için Londra ekibiyle 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldığı belirtildi.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Transferi bir an önce resmiyete dökmek isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeri Dirk Hebel'i İstanbul'a getirdi. Hebel'in, bu transferi tamamlamak adına ABD'deki programını yarıda keserek Türkiye'ye geldiği aktarıldı.
MAAŞ VE SÖZLEŞME ŞARTLARI
Siyah-beyazlı yönetimin, Belçikalı yıldızla yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ve ek bonuslar üzerinden prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İstanbul'da yapılacak son yüz yüze toplantıda başarı primleri, şampiyonluk bonusları ve sözleşmenin diğer kritik maddeleri netleştirilecek.