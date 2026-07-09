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Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu Haber Videosunu İzle
Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu
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50 yaşındaki dünyaca ünlü aktris Charlize Theron, yeni projesi 'The Odyssey'nin Paris'teki basın buluşmasına katıldı. Siyah blazer ceket ve bebek mavisi süper mini şort kombiniyle cesur bir tarz sergileyen oyuncu, fit fiziği ve zarafetiyle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

  • Charlize Theron, 'The Odyssey' filminin Paris'teki basın buluşmasına süper mini şortla katıldı.
  • 50 yaşındaki oyuncu, siyah blazer ceket ve bebek mavisi şorttan oluşan kombinini açık yaka gömlek ve topuklu ayakkabılarla tamamladı.
  • Theron'un etkinlikteki görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan kareler arasına girdi.

Güzelliği ve stiliyle yıllara meydan okuyan dünyaca ünlü aktris Charlize Theron, yeni projesi 'The Odyssey'nin Paris'te gerçekleştirilen basın buluşmasına adeta damga vurdu. Etkinlik alanına girişinde kameralara yansıyan 50 yaşındaki oyuncu, fit görünümü ve cesur kıyafet seçimiyle ilgi odağı oldu.

Basın buluşması için oldukça modern ve iddialı bir kombin tercih eden Theron, siyah, kalıp gibi oturan şık bir blazer ceketin altına giydiği süper mini bebek mavisi şortuyla uzun bacaklarını cesurca sergiledi. "Pantsless" (pantolonsuz) modasına atıfta bulunan bu görünümünü, içine giydiği açık yaka gömleği ve ince topuklu zarif ayakkabılarıyla tamamlayan yıldız oyuncu, adeta bir stil dersi verdi. Kısa sarı saçları ve ikonik güneş gözlükleriyle de çabasız şıklığını gözler önüne serdi.

HAYRANLARININ İLGİSİNE GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Etkinlik alanında kaydedilen görüntülerde, Theron’un enerjisi de gözlerden kaçmadı. Kendisini bekleyen kalabalığın "Charlize!" şeklindeki yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileri eşliğinde yürüyen başarılı oyuncu, flaşlar patlarken etrafına gülücükler saçarak merdivenlerden indi.

GÜZELLİĞİNİ KONUŞTURDU

50 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fiziği ve kendinden emin, özgüvenli adımlarıyla Theron, 'The Odyssey' filminin tanıtımından çok kendi güzelliğini konuşturmayı başardı. Ünlü oyuncunun bu hali, sosyal medyada da günün en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Paris Charlize Theron ile daha güzel olmuş.

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