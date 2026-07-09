Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Yaklaşık 3,5 aylık hamile olan sevgilisi Bige Yıldırımer'in konforu ve sağlığı için her detayı planlayan iş insanı Ali Ağaoğlu, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek Bodrum'a gitti.

Çiftin, Güllük'te demirli teknede tatil yaptığı öğrenildi.

KUTLAMA YEMEĞİNE 1 MİLYON TL ÖDEDİ

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Ağaoğlu, Güllük'teki ünlü bir restoranda sevgilisi Bige Yıldırımer'in hamileliği dolayısıyla kutlama yemeği verdi.

Yakın dostlarının da katıldığı kutlamada Ali Ağaoğlu'nun yaklaşık 1 milyon TL hesap ödediği öne sürüldü.

BEBEK HEYECANI YAŞIYOR

Çiftin yakın çevresi, Ali Ağaoğlu'nun yeniden baba olacağını öğrendiği ilk andan itibaren büyük mutluluk yaşadığını ve bebeğin gelişi için şimdiden hazırlıklara başladığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com