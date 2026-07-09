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Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıkmış

Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıkmış Haber Videosunu İzle
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıkmış
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Ankara'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde onlarca ülkenin katılımıyla ev sahipliği yaptığı tarihi NATO Zirvesi sırasında, şehrin kalbi konumundaki Çankaya'nın Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in İspanya'da tatilde olduğu ortaya çıktı.

  • NATO Zirvesi nedeniyle 45 devlet başkanı Ankara'da bulunuyor.
  • Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, zirve sırasında İspanya'da tatilde.
  • Güner'in tatil kararı, TGRT Haber'deki 'Taksim Meydanı' programında eleştirildi.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en kritik diplomatik sınavlarından biri olan ve küresel liderleri başkentte buluşturan NATO Zirvesi, Ankara genelinde olağanüstü güvenlik ve lojistik hazırlıkları beraberinde getirdi. Ancak şehrin vitrini sayılan Çankaya'nın belediye başkanının zirve sırasında yurtdışı tatiline çıktığı öğrenildi.

ŞEHİRDE HUMMALI ÇALIŞMA VARKEN BAŞKAN İSPANYA'DA

Zirve nedeniyle Çankaya ilçesinde adeta yer yerinden oynarken ve üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in böyle tarihi bir süreçte Ankara’da bulunmadığı ortaya çıktı.

Uluslararası organizasyonlarda ev sahibi konumunda olan belediyelerin kurumsal olarak en üst düzeyde temsil edilmesi beklenirken, Güner'in bu kritik günlerde tatil için İspanya'ya gitmesi büyük yankı uyandırdı.

"HAYRETLE İZLİYORUM"

Başkan Güner'in tatil kararı, televizyon ekranlarında da sert eleştirilerin hedefi oldu. TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında konu masaya yatırıldı.

Dünyanın gözünün Ankara’ya çevrildiği, 45 devlet başkanının kentte bulunduğu ve tüm güvenlik bürokrasisinin teyakkuzda olduğu bir dönemde yerel yöneticinin tatile çıkmasını "akılalmaz" olarak niteleyen program moderatörü Gürkan Hacır, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bütün dünya kilitlenmiş, Ankara'da kuş uçmuyor, yerel yönetimin başındaki kişi ise 'ben tatildeyim' diyor. Ben hayretle izliyorum."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

türkiyede siyaset bitik. tek bumu

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