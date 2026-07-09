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Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha Lille'de

Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha Lille'de
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Berke Özer'i kadrosunda bulunduran Fransa Ligue 1 ekibi Lille, NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal'ı transfer etti.

Milli kaleci Berke Özer'i kadrosunda bulunduran Fransa temsilcisi Lille, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde oynayan genç futbolcu Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.

BAŞAR ÖNAL İMZAYI ATTI

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Hollanda basınına göre Lille, NEC Nijmegen'e bonuslarla beraber 14,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Transfer sonrası kulüp kanalına konuşan Başar Önal, "Lille'e transfer olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu hem benim hem de ailem için büyük bir adım. Kulübün sahip olduğu mentalite beni çok etkiledi. Burada kendimi geliştirebileceğime inanıyorum. Burası büyük bir kulüp. Harika taraftarları, güzel bir atmosferi ve üst düzey tesisleri var. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi burada başarılı olan Türk futbolcuların izinden gitmek istiyorum." dedi.

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