Haberler

Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye

Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ile bir kutu mühimmat hediye etti. Silahların ülkelerine götürülebilmesi için gerekli ihracat belgeleri de liderlere teslim edildi. Ancak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesindeki silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeler nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri İngiltere'ye götüremedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ile bir kutu mühimmat hediye etti. Erdoğan'ın ayrıca, silahların ülkelere götürülebilmesi için gerekli ihracat belgelerini de liderlere teslim ettiği belirtildi.

STARMER SİLAHI ÜLKESİNE GÖTÜREMEDİ

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeleri nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi.

BÜYÜKELÇİLİK'TE BIRAKILDI

Haberde, söz konusu silahın etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı öne sürüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD, İran'ı yeniden vurdu! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı

Savaş yeniden başladı! ABD, bombalar yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt

S-400 konusunda tek cümle söyledi, salondan alkışlar yükseldi
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Nüfus haritası sil baştan! Bir kentimiz her geçen yıl eriyor
Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

Türk mutfağı büyüledi: Tadı damağında kalınca tarifini istedi