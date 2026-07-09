Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ile bir kutu mühimmat hediye etti. Silahların ülkelerine götürülebilmesi için gerekli ihracat belgeleri de liderlere teslim edildi. Ancak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesindeki silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeler nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri İngiltere'ye götüremedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ile bir kutu mühimmat hediye etti. Erdoğan'ın ayrıca, silahların ülkelere götürülebilmesi için gerekli ihracat belgelerini de liderlere teslim ettiği belirtildi.
STARMER SİLAHI ÜLKESİNE GÖTÜREMEDİ
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeleri nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi.
BÜYÜKELÇİLİK'TE BIRAKILDI
Haberde, söz konusu silahın etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı öne sürüldü.