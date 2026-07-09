Kilis'te bir markette tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Kilis'te zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen market denetiminde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş, bozuk ve hijyen kurallarına uymayan ürünler imha edildi.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halkın sağlığını korumak amacıyla etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir markette son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı ve etiket bilgisi bulunmayan ve tüketilmesi sakıncalı ürünler olduğu belirlendi.

Ekipler el koyduğu ürünleri imha ederken, işletme sahibine ise para cezası uyguladı.