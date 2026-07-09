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Bedelli askerlik ücreti belli oldu

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Bedelli askerlik ücreti belli oldu
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Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur" denildi.

  • Bedelli askerlik ücreti 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendi.
  • Bedelli askerlik ücreti memur zammı oranında (%13,52) artırıldı.
  • Yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeniden belirlenen Bedelli Askerlik ücretine ilişkin de açıklama yapıldı.

MEMUR ZAMMI ORANINDA ARTIRILDI

Altı aylık enflasyonla hesaplanan memur zammı oranı, 3 Temmuz’da yüzde 13,52 olarak açıklanmıştı. Bedelli askerlik fiyatı, memur maaşlarına gelen zam kadar arttı. 

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ‘Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlandığını hatırlatılarak, buna göre bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olduğunu, bedelli askerlik müracaat işlemlerinin ise 7 Temmuz tarihinden itibaren başladığını söyledi.

İŞTE YOKLAMA VE BAKAYA KAÇAKLARININ ÖDEYECEĞİ TUTAR

Bu kapsamda, Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.

Ücret, 2026’nın ilk altı ayında 416 bin 361 lira 30 kuruştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Ucuz 1 milyon olsun.

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Haber YorumlarıUğur Onur Onur:

Pahalı olsun abi.Ne o bedavaya.

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Haber Yorumlarıteray avci:

bedellı 1 aybedelsız 6 ay askerlık yapıyor arasında 5 ay fark var.aylık 95 bıne gelıyor az buz degıl .su anda yasım elverseydi 6 aylıgına askere gıderdım

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bedelli askerlik yapacaklar, Bülent Ersoy bile bu vatan için askerliğini yapmış biridir bilin istedim.

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Haber Yorumlarıalperenlive:

Sürümden kazanmak için ücret çok düşük tutulmuş, askerlik yapmak istemeyen zenginler değil orta halli vatandaşlar bile bu parayı denkleştirecektir.

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