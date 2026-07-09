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Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkonlara ve sokaklara çıkıp sevinmeye başladı

Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkonlara ve sokaklara çıkıp sevinmeye başladı
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile karşılaşan Arjantin, 2-0 geride olduğu maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 yenmişti. Arjantin'in Mısır karşısında 3. golü sonrasında Güney Amerika ülkesinde yaşanan sevincin görüntüleri ortaya çıktı. Arjantinli futbolseverlerin, gelen son dakika golü sonrası sevinçten balkonlara ve sokaklara çıktığı görüldü.

FIFA 2026  Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, futbol tarihine geçecek muhteşem bir geri dönüşle sahadan 3-2 galip ayrıldı. 

SON DAKİKADAKİ GOLLE YER YERİNDEN YNADI

Çeyrek final biletini getiren o mucizevi son dakika golü sonrası Güney Amerika ülkesinde adeta yer yerinden oynadı. Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede viral olan görüntülerde, Arjantinli futbolseverlerin çılgınlığı gözler önüne serildi. 

KENDİLERİNİ BALKONLARA VE SOKAKLARA ATTILAR

Son saniye golüyle birlikte birçok taraftarın aynı anda çığlıklar attığı, balkonlara fırladığı ve sokaklarda sevinç yaşadığı tarihi anlar kameraya yansıdı. Tangocuların bu tutkulu zafer kutlaması, kısa sürede dünya futbol gündemine oturdu.

Cemre Yıldız
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