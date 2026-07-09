Haberler

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü netleşirken Fenerbahçe, taraftarlarına yönelik paylaştığı görselle transfer iddialarını gündeme taşıdı. Taraftarlar, paylaşılan görselin Mason Greenwood'a ait eski bir fotoğraftan esinlenildiğini iddia etti.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün netleşmesiyle birlikte Fenerbahçe, resmi hesaplarından taraftarlarına yönelik bir görsel paylaştı ancak bu paylaşım fikstür duyurusunun çok ötesine geçerek transfer iddialarının merkezine oturdu.

ŞİFREYİ TARAFTARLAR ÇÖZDÜ

Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan görsele dikkatli bakan sarı-lacivertli futbolseverler, tasarımın İngiliz yıldız Mason Greenwood'a ait eski bir fotoğraftan esinlenildiğini dile getirdi. 

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI

Yapılan paylaşımın altına binlerce "Greenwood geliyor mu?" yorumu yağarken, sarı-lacivertli futbolseverler oyuncunun transfer edilmesi yönünde yönetime çağrıda bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı

kardeşler arası çıkan kavgada ağabeyine kurşun yağdırdı
Dünya liderleri Türkiye'nin ezgilerine de hayran kaldı

Zirvede kulakların pası silindi: Trump'tan takdir Macron'dan tebrik

80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı

20 yaşında ama cezası yaşının 4 katı! Kıskıvrak yakalandı
Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be