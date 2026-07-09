Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün netleşmesiyle birlikte Fenerbahçe, resmi hesaplarından taraftarlarına yönelik bir görsel paylaştı ancak bu paylaşım fikstür duyurusunun çok ötesine geçerek transfer iddialarının merkezine oturdu.

ŞİFREYİ TARAFTARLAR ÇÖZDÜ

Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan görsele dikkatli bakan sarı-lacivertli futbolseverler, tasarımın İngiliz yıldız Mason Greenwood'a ait eski bir fotoğraftan esinlenildiğini dile getirdi.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI

Yapılan paylaşımın altına binlerce "Greenwood geliyor mu?" yorumu yağarken, sarı-lacivertli futbolseverler oyuncunun transfer edilmesi yönünde yönetime çağrıda bulundu.