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NATO'dan 'Teşekkürler Ankara' paylaşımı

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NATO'dan 'Teşekkürler Ankara' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından NATO'nun resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Teşekkürler, Ankara" notu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iki görsele yer verildi.

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Liderler Zirvesi'nin ardından tüm dünya Türkiye'yi izledi.

YABANCI LİDERLER HAYRAN KALDI

Devlet ve Hükümet liderlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem teşekkür hem övgü açıklamaları gelirken, yabancı liderler, Türk kültürü ve Türk mutfağına adeta hayran kaldı.

NATO: TEŞEKKÜRLER, ANKARA

Bir paylaşım da NATO'nun resmi X hesabından geldi. NATO'nun X sosyal medya platformundaki onaylı resmi hesabından "Teşekkürler, Ankara" paylaşımı yapıldı.

'Teşekkür' paylaşımı notuna ayrıca mavi renkli kalp emojisi de eklendi. Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden fotoğraf kareleri de yer aldı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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