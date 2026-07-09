Haberler

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu Haber Videosunu İzle
Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de dört arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından bıçaklanan 19 yaşındaki Ahmet Keleş hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.K. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • İstanbul Arnavutköy'de 19 yaşındaki Ahmet Keleş, dört arkadaş arasındaki kavgada koltuk altından bıçaklanarak öldü.
  • Bıçağı kullanan F.K. tutuklandı, diğer iki şüpheli K.D. ve E.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşları 19 olan dört arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından bıçaklanan Ahmet Keleş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden bıçağı kullandığı belirlenen F.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Keleş ile K.D., F.K. ve E.B. isimli, yaşları 19 olan arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında F.K., yanında bulunan bıçakla Ahmet Keleş'i koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Keleş, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., F.K. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BIÇAĞI KULLANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, bıçağı kullandığı tespit edilen F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler K.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!

Almanya'da Türk kondüktörü öldüren Yunan sanığa ödül gibi ceza!
El dahi sıkışmadılar! Kura çekimine damga vuran anlar

Kura çekimine damga vuran anlar! Birbirlerinin yüzüne dahi bakmadılar
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi

Eşini 15'e bölen kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi