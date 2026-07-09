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Paris Hilton’ın yıllarca ağlayarak anlattığı "istismar yuvası" kapatıldı

Paris Hilton’ın yıllarca ağlayarak anlattığı 'istismar yuvası' kapatıldı
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Dünyaca ünlü varis Paris Hilton'ın ergenlik yıllarında dayak, işkence ve istismara maruz kaldığını itiraf ettiği yatılı okul, öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle eyalet yönetimi tarafından kapatıldı. Yıllardır tek başına büyük bir hukuk mücadelesi veren ünlü yıldızın iddialarının ardından, okulun lisansı iptal edilerek kapısına kilit vuruldu.

  • Paris Hilton'ın ergenlik döneminde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söylediği Utah'taki Provo Canyon Okulu'nun lisansı iptal edildi.
  • Utah Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, okulun öğrencilerin can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye attığını bildirdi.
  • Denetim raporlarında okul yönetiminin ağır yaralı bir öğrenci için ambulans çağırmadığı, orantısız güç kullandığı ve personel sabıka kayıtlarını zamanında kontrol etmediği tespit edildi.

Hilton otellerinin sahipleri Richard ve Kathy Hilton çiftinin kızı, magazin dünyasının en popüler isimlerinden Paris Hilton’ın ergenlik döneminde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını itiraf ettiği Utah’taki Provo Canyon Okulu’nun lisansı, eyalet yönetiminin kararıyla resmen iptal edildi. Utah Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kurumun öğrencilerin can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye attığını bildirdi.

AĞIR YARALI ÖĞRENCİYE AMBULANS ÇAĞRILMADI

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, kampüste barınan tüm çocukların güvenli bir şekilde tahliye edilmesine ve tesisteki tüm faaliyetlerin tamamen durdurulmasına karar verildi. Müfettişlerin denetim raporlarında; okul yönetiminin ağır yaralı bir öğrenci için ambulans çağırmadığı, çocuklara karşı orantısız güç ve agresif fiziksel baskı uyguladığı, ayrıca işe alınan personelin sabıka kayıtlarının zamanında kontrol edilmediği gibi çok sayıda ağır ihlal ortaya çıktı.

“HİÇBİR KURUM HESAP VEREMEYECEK KADAR GÜÇLÜ DEĞİLDİR”

1990'lı yılların sonunda bu merkezde yaklaşık bir yıl geçiren ve burada darbedildiğini, zorla ilaç verildiğini, hücreye kilitlendiğini açıklayan 45 yaşındaki Paris Hilton, kararın ardından büyük bir rahatlama duydu. Yaşadığı büyük travmanın ardından hakkını yasal yollardan arayan ve son üç yıldır Washington'da yoğun çalışmalar yürüten ünlü yıldız, çocukların kurumlarda istismara uğramasını engellemeyi amaçlayan yasa tasarısının tamamen yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi'ne baskı yapmaya devam ediyor. "Hiçbir kurum hesap vermeyecek kadar güçlü değildir" diyerek mücadelesini sürdüreceğini belirten Hilton'ın bu hamlesine karşı, okulun mevcut yönetimi ise tesisin yeni bir sahipliğe geçtiğini öne sürerek iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak: Haberler.com
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