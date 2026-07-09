Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı

Çin'de tayfunun neden olduğu şiddetli sel felaketi, beklenmedik bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kalan bir yılan üretim çiftliğinden kaçan yaklaşık 900 yılan, çevredeki köyü adeta istila etti. Aralarında zehirli kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın sel sularında dolaştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Çin'in Hengzhou kentine bağlı Dengwei köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan Tayfun Maysak'ın yol açtığı şiddetli yağışlar ve sel, Liulan Barajı'nın çökmesine neden oldu. Barajın zarar görmesiyle birlikte yakınlardaki yılan üretim çiftliği de sular altında kaldı ve yüzlerce yılan doğal yaşam alanlarına kaçtı.

Sel Sularıyla Birlikte Köye Yayıldılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çamurlu sel sularının köy sokaklarını kapladığı, çok sayıda yılanın ise suyun içinde ve çevrede sürünerek ilerlediği görüldü.

Bazı videolarda bel hizasına kadar yükselen sel sularının içinde bulunan köylülerin, bambu sopalarıyla yılanları yakalamaya çalıştıkları anlar dikkat çekti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, hem sel felaketiyle hem de yılan tehlikesiyle aynı anda mücadele etmek zorunda kaldı.

Çiftlikten Yaklaşık 900 Yılan Kaçtı

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre olay, 6 Temmuz'da Liulan Barajı'nın aşırı yağışlar nedeniyle zarar görmesinin ardından yaşandı.

Sel sularının etkisiyle hasar gören üretim tesisinden yaklaşık 900 yılanın kaçtığı bildirildi.

Çiftlikte zehirli kobraların yanı sıra kral sıçan yılanı (King Rat Snake) ve zehirsiz su yılanlarının da bulunduğu açıklandı. Yetkililer, kaçan yılanların tamamının tehlikeli olmadığını ancak zehirli türlerin bulunması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Olayın ardından çok sayıda arama ve kurtarma ekibi köye yönlendirildi. Ekipler hem selden etkilenen vatandaşlara yardım etti hem de çevreye dağılan yılanları yakalamak için çalışma başlattı.

Hengzhou Acil Durum Yönetim Bürosu, olayın kontrol altına alınabilmesi için farklı kurumların koordineli şekilde görev yaptığını açıkladı.

Devlet medyası CGTN'nin aktardığına göre, olası yılan sokmalarına karşı bölgedeki hastanelerde hızlı müdahale sistemi oluşturuldu. Sağlık ekipleri, zehirli yılan sokmalarında zaman kaybını önlemek amacıyla özel acil tedavi birimleri kurdu.

Bir Kişi Yılan Isırması Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Yetkililer, olay sırasında bir köylünün yılan tarafından ısırıldığını ve acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Tedavisi devam eden kişinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları ve yakaladıkları yılanlara yaklaşmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yılanlar Ağlar ve Elektroşok Cihazlarıyla Yakalandı

Yerel köy komitesi başkanı Wu Zhi, devlet medyasına yaptığı açıklamada kaçan yılanların büyük bölümünün zehirsiz olduğunu belirtti.

Wu Zhi, ekiplerin yüzlerce yılanı yakalayabilmek için balık ağları ve elektroşok cihazları kullandığını ifade etti. Yetkililer, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü ve henüz tüm yılanların yakalanamadığını açıkladı.

Olayla ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Çin'de Yılan Çiftlikleri Yaygın Olarak Bulunuyor

Çin, dünyanın en büyük yılan yetiştiriciliği yapılan ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Yılanlar ülkede geleneksel Çin tıbbında kullanılmak üzere yetiştirilirken, etleri lüks restoranlarda tüketiliyor. Ayrıca derileri lüks deri ürünlerinin üretiminde değerlendirilirken, zehirleri ise ilaç geliştirme ve tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere özel tesislerde toplanıyor.

Bu nedenle ülkede çok sayıda ticari yılan üretim çiftliği faaliyet gösteriyor.

Tayfun Maysak Büyük Yıkıma Yol Açtı

Kaçan yılanların arkasındaki temel neden olan Tayfun Maysak, Çin'in güneyinde büyük yıkıma neden oldu.

İlk belirlemelere göre tayfun nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar çok sayıda yerleşim yerini sular altında bırakırken, barajlar, yollar ve tarım alanları da ciddi zarar gördü.

Yetkililer, sel tehlikesinin devam ettiği bölgelerde vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarını sürdürüyor.