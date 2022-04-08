Garanti Bankası Haberleri - Garanti Bankası Haber - Haberler

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GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası haber, Garanti Bankası son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - Dün 18:34
Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon

Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon

Garanti Bankası - Dün 15:29
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - Dün 13:18
Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

Garanti Bankası - Dün 11:55
Bankalar, teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyor

Bankalar, teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyor

Garanti Bankası - Dün 11:00
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Nisan 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Nisan 2022

Garanti Bankası - Dün 10:43
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 06.04.2022
Boşanma Gerekçesi Ortaya Çıktı!

Boşanma Gerekçesi Ortaya Çıktı!

Garanti Bankası - 06.04.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 06.04.2022
Son dakika haber! Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika haber! Borsa ilk yarıda yükseldi

Garanti Bankası - 06.04.2022
Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve HAVAŞ işbirliği ile havalimanı ulaşımında kartlı ödeme dönemi başlıyor

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve HAVAŞ işbirliği ile havalimanı ulaşımında kartlı ödeme dönemi başlıyor

Garanti Bankası - 06.04.2022
Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve HAVAŞ işbirliği ile havalimanı ulaşımında kartlı ödeme dönemi başlıyor

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve HAVAŞ işbirliği ile havalimanı ulaşımında kartlı ödeme dönemi başlıyor

Garanti Bankası - 06.04.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 05.04.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 05.04.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 04.04.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 04.04.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 01.04.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 01.04.2022
SPK'dan, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım başvurusuna onay

SPK'dan, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım başvurusuna onay

Garanti Bankası - 31.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 31.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 31.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 30.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 30.03.2022
Garanti BBVA'nın finansman sağladığı üç enerji projesi IJ Global tarafından ödül kazandı

Garanti BBVA'nın finansman sağladığı üç enerji projesi IJ Global tarafından ödül kazandı

Garanti Bankası - 30.03.2022
Garanti BBVA'nın finansman sağladığı 3 enerji projesi ödül kazandı

Garanti BBVA'nın finansman sağladığı 3 enerji projesi ödül kazandı

Garanti Bankası - 30.03.2022
Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Marmara Denizi'nden Üç Ayda 10 Ton Atık Topladı

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Marmara Denizi'nden Üç Ayda 10 Ton Atık Topladı

Garanti Bankası - 29.03.2022
Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Marmara Denizi'nden Üç Ayda 10 Ton Atık Topladı

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Marmara Denizi'nden Üç Ayda 10 Ton Atık Topladı

Garanti Bankası - 29.03.2022
Garanti BBVA ve TURMEPA Marmara Denizi'nden 10 ton atık topladı

Garanti BBVA ve TURMEPA Marmara Denizi'nden 10 ton atık topladı

Garanti Bankası - 28.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 25.03.2022
Vakıf Katılım Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Vakıf Katılım Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Garanti Bankası - 25.03.2022
Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi

Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati'nin ana destekçisi

Garanti Bankası - 25.03.2022
Garanti BBVA, yedinci kez 'Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi' nde

Garanti BBVA, yedinci kez "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi" nde

Garanti Bankası - 25.03.2022
Garanti BBVA, 7'nci kez 'Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Garanti BBVA, 7'nci kez "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nde

Garanti Bankası - 25.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 24.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 23.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 23.03.2022
Garanti BBVA, Tedarikçi Portalı ile tedarikçilerini dijital kolaylıklarla buluşturuyor

Garanti BBVA, Tedarikçi Portalı ile tedarikçilerini dijital kolaylıklarla buluşturuyor

Garanti Bankası - 23.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 22.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 21.03.2022
Garanti BBVA Portföy'den Türkiye'de bir ilk: Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon

Garanti BBVA Portföy'den Türkiye'de bir ilk: Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon

Garanti Bankası - 21.03.2022
Garanti BBVA Portföy'den Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu

Garanti BBVA Portföy'den Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu

Garanti Bankası - 21.03.2022
Garanti BBVA, 'SWIFT Gelen Takip Raporu' hizmetine artık İnternet Bankacılığından ulaşılabiliyor

Garanti BBVA, "SWIFT Gelen Takip Raporu" hizmetine artık İnternet Bankacılığından ulaşılabiliyor

Garanti Bankası - 21.03.2022
Doğu Demirkol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, komedyen mi, şarkısı var mı? 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğu Demirkol kimdir, filmleri

Doğu Demirkol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, komedyen mi, şarkısı var mı? 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğu Demirkol kimdir, filmleri

Garanti Bankası - 19.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 17.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 17.03.2022
GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı

GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı

Garanti Bankası - 17.03.2022
'29. İstanbul Caz Festivali', 25 Haziran'da başlayacak

"29. İstanbul Caz Festivali", 25 Haziran'da başlayacak

Garanti Bankası - 16.03.2022
Garanti BBVA, bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası' oldu

Garanti BBVA, bir kez daha "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" oldu

Garanti Bankası - 16.03.2022
Garanti BBVA, Global Finance tarafından 'Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası' seçildi

Garanti BBVA, Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi

Garanti Bankası - 16.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 15.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 15.03.2022
Garanti BBVA, Çevreci Bonus kartlarını geri dönüştürülebilir plastikten üretiyor

Garanti BBVA, Çevreci Bonus kartlarını geri dönüştürülebilir plastikten üretiyor

Garanti Bankası - 14.03.2022
Avrupa'nın ilk çevreci kartı Garanti BBVA Çevreci Bonus Kart, artık geri dönüştürülebilir plastikten üretiliyor

Avrupa'nın ilk çevreci kartı Garanti BBVA Çevreci Bonus Kart, artık geri dönüştürülebilir plastikten üretiliyor

Garanti Bankası - 14.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 14.03.2022
Türk Telekom'da yeniden kamulaştırılma: Zararı kim ödüyor?

Türk Telekom'da yeniden kamulaştırılma: Zararı kim ödüyor?

Garanti Bankası - 11.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 11.03.2022
Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'ta yeniden başlıyor

Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'ta yeniden başlıyor

Garanti Bankası - 10.03.2022
Garanti BBVA, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim bağlantılı ilk repo işlemini gerçekleştirdi

Garanti BBVA, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim bağlantılı ilk repo işlemini gerçekleştirdi

Garanti Bankası - 10.03.2022
Bugün banka açık mı? Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Bankalar tatil mi? Bankalar kaça kadar açık?

Bugün banka açık mı? Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Bankalar tatil mi? Bankalar kaça kadar açık?

Garanti Bankası - 10.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 09.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 08.03.2022
Seksenler Deniz kim? Seksenler dizisinde oynayan Deniz Oral kaç yaşında ve nereli?

Seksenler Deniz kim? Seksenler dizisinde oynayan Deniz Oral kaç yaşında ve nereli?

Garanti Bankası - 08.03.2022
Son dakika haberleri... Uluslararası yatırımcılar YASED Akademi ile kadınları değişen iş dünyasına hazırlıyor

Son dakika haberleri... Uluslararası yatırımcılar YASED Akademi ile kadınları değişen iş dünyasına hazırlıyor

Garanti Bankası - 08.03.2022
Garanti BBVA, 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu ilham veren sorular ve aksiyona davet eden cevaplarla paylaştı

Garanti BBVA, 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu ilham veren sorular ve aksiyona davet eden cevaplarla paylaştı

Garanti Bankası - 08.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 08.03.2022
Garanti BBVA, 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı

Garanti BBVA, 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı

Garanti Bankası - 08.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 07.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 07.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 04.03.2022
Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Garanti Bankası - 04.03.2022
Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Garanti Bankası - 04.03.2022
SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Garanti Bankası - 03.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 03.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 02.03.2022
Akkim'e sürdürülebilir finans desteği

Akkim'e sürdürülebilir finans desteği

Garanti Bankası - 02.03.2022
Akkim, sürdürülebilir finans desteğini cinsiyet eşitliğinde kullanacak

Akkim, sürdürülebilir finans desteğini cinsiyet eşitliğinde kullanacak

Garanti Bankası - 02.03.2022
Altın tasarruf sistemi devrede... Kuyumcular yastık altı altınları teslim alıyor

Altın tasarruf sistemi devrede... Kuyumcular yastık altı altınları teslim alıyor

Garanti Bankası - 02.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 01.03.2022
Altın Tasarruf Sistemi'nde kuyumcular altın kabulüne devam ediyor

Altın Tasarruf Sistemi'nde kuyumcular altın kabulüne devam ediyor

Garanti Bankası - 01.03.2022
Banka çalışma saatleri 2022: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık?

Banka çalışma saatleri 2022: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık?

Garanti Bankası - 01.03.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 01.03.2022
Altın Tasarruf Sistemi uygulamaya geçti

Altın Tasarruf Sistemi uygulamaya geçti

Garanti Bankası - 01.03.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 28.02.2022
Garanti BBVA'nın düşük karbonlu ekonomiye geçişte gerçekleştirmiş olduğu ilk döngüsel ekonomi kredisi işlemi

Garanti BBVA'nın düşük karbonlu ekonomiye geçişte gerçekleştirmiş olduğu ilk döngüsel ekonomi kredisi işlemi

Garanti Bankası - 28.02.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 25.02.2022
Altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi

Altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi

Garanti Bankası - 25.02.2022
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Garanti Bankası - 25.02.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 24.02.2022
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

Garanti Bankası - 24.02.2022
Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 843 bin 950 liraya yükseldi

Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 843 bin 950 liraya yükseldi

Garanti Bankası - 22.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ucuz krediye başvurular başladı! İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ucuz krediye başvurular başladı! İşte tüm detaylar

Garanti Bankası - 22.02.2022
Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Garanti Bankası - 22.02.2022
TÜRKONFED Finans Sohbetleri Bursa'da gerçekleştirildi

TÜRKONFED Finans Sohbetleri Bursa'da gerçekleştirildi

Garanti Bankası - 21.02.2022
Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

Garanti Bankası - 21.02.2022
Bankalar kaçta açılıyor? 2022 Bankalar kaça kadar açıktır? Bankalar kaçta kapanır? İşte bankaların çalışma saatleri!

Bankalar kaçta açılıyor? 2022 Bankalar kaça kadar açıktır? Bankalar kaçta kapanır? İşte bankaların çalışma saatleri!

Garanti Bankası - 05.04.2022
Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar kaçta açılır? Bankalar ne zaman açılır?

Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar kaçta açılır? Bankalar ne zaman açılır?

Garanti Bankası - 09.02.2022
GARANTİ BANKASI
Garanti Bankası tam adıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 1946 yılında, Ankara’da kurulmuştur. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 107,0 milyar ABD Doları’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır. Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösterir. Garanti Bankası aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında kurduğu ortaklıklarıyla entegre finansal hizmetler de verir.
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