Garanti Bankası Haberleri - Garanti Bankası Haber - Haberler

Doğu Demirkol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, komedyen mi, şarkısı var mı? 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğu Demirkol kimdir, filmleri

Garanti BBVA, bir kez daha "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" oldu

Bugün banka açık mı? Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Bankalar tatil mi? Bankalar kaça kadar açık?

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası tam adıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 1946 yılında, Ankara’da kurulmuştur. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 107,0 milyar ABD Doları’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır. Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösterir. Garanti Bankası aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında kurduğu ortaklıklarıyla entegre finansal hizmetler de verir.