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Garanti BBVA Genç Konserleri'nde kasım ayında üç müzik grubu sahne alacak

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Garanti BBVA Genç Konserleri'nde kasım ayında üç müzik grubu sahne alacak
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- Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay: "Gençlerin kültür ve sanatla kurdukları ilişkinin zenginleşmesine katkı sunan, hafızalarında güzel izler bırakacak buluşmalar yaratmayı sürdüreceğiz"

Garanti BBVA Genç Konserleri, kasım ayında şarkıcı Gaye Su Akyol ve Caribou ile müzik grubu Oi Va Voi'yu İstanbul'da ağırlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Genç Konserleri, yıl boyunca sürdürdüğü konser programına kasım ayında da devam ediyor.

Farklı sanatçıları ve müzik projelerini bir araya getiren program, ay boyunca İstanbul'un önemli konser mekanlarından Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak. Kasım takviminde Gaye Su Akyol, Caribou ve Oi Va Voi sahne alacak.

Kasım programının ilk konseri, 21 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek. Kendine özgü tarzıyla Gaye Su Akyol, "Neo Turkish Psych" projesi kapsamında Lalalar, Alaturca Club ve DJ Fitz ile birlikte müzikseverlerle bir araya gelecek.

Program, 24 Kasım'da yine Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Caribou konseriyle devam edecek. Uluslararası müzik sahnesinin tanınan isimlerinden Caribou, İstanbul'daki dinleyicilerine canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

Kasım ayının son konseri ise 28 Kasım'da Zorlu PSM yüzde 100 Studio'da gerçekleşecek. Oi Va Voi, kendine özgü müzikal yaklaşımını sahneye taşıyarak Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Garanti BBVA Genç Konserleri, yıl boyunca İstanbul'un farklı sahnelerinde gerçekleşen konserlerle müzikseverlere sevilen sanatçıları canlı dinleme fırsatı sunuyor. Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, kasım ayındaki konserlerin biletlerinde geçerli yüzde 20 indirim avantajından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA Genç, müzik etkinlikleriyle gençleri farklı tür ve sanatçılarla buluşturuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, gençlerin dünyası, ilgi alanları ve kendilerini ifade etme biçimlerinin sürekli değiştiğini belirtti.

Firuzbay, Garanti BBVA Genç ile bu değişimi yakından takip ettiklerini ve gençlerin hayatlarına farklı alanlarda dokunacak deneyimler sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Müziğin, gençlerin kendilerini ifade edebildikleri, farklı kültürlerle ve bakış açılarıyla tanışabildikleri güçlü bir ortak alan olduğunu vurgulayan Firuzbay, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA Genç Konserleri'ni bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Cazdan elektronik müziğe uzanan farklı türleri ve özgün sanatçıları gençlerle buluşturarak yeni keşiflere alan açmayı, müziğin birleştirici gücünü birlikte yaşamayı önemsiyoruz. Gençlerin kültür ve sanatla kurdukları ilişkinin zenginleşmesine katkı sunan, hafızalarında güzel izler bırakacak buluşmalar yaratmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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