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Garanti BBVA Arşivi'nin ilk bölümü Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı

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Salt tarafından yürütülen Garanti BBVA Arşivi çalışmalarının ilk bölümü tamamlanarak Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı.

Salt tarafından yürütülen Garanti BBVA Arşivi çalışmalarının ilk bölümü tamamlanarak Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı.

Salttan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2023'te başlatılan çalışmalarda arşivin ilk 10 bin belgesi araştırmacıların erişimine sunuldu.

Arşiv çalışmaları çerçevesinde afiş, rapor, reklam filmi, süreli yayın, fotoğraf, albüm, dia, broşür ve çeşitli objelerden oluşan 36 bini aşkın fiziksel materyal Türkçe ve İngilizce kataloglanarak dijital ortama aktarıldı. Yaklaşık 255 bin dijital belgenin envanter çalışması da tamamlandı.

Garanti BBVA'nın 1946'daki kuruluşundan bugüne uzanan koleksiyon, finansal sistemlerin dönüşümü, gündelik yaşam, iletişim dili ve görsel kültüre ilişkin belge ve materyalleri bir araya getiriyor. Banka çalışanlarının katkılarıyla genişletilmeye devam edilen arşiv, kurumsal kimlik, reklam iletişimi, toplumsal yatırım ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin içerikleri de kapsıyor.

Arşivde yer alan materyaller, bankanın kurumsal gelişiminin yanı sıra Türkiye'nin ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknolojik dönüşümüne ilişkin araştırmalar için kaynak niteliği taşıyor.

Bankanın 80 yıllık tarihini ele alan "80 Yıldır Yarınlardayız" sergisi de arşivde yer alan binlerce görsel ve yazılı içeriği bir araya getiriyor.

Veri görselleştirme, algoritmik sistemler ve yapay zeka analizlerinden yararlanılarak hazırlanan sergi, 30 Eylül'e kadar Salt Galata'daki Mastercard Sergi Mekanı'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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