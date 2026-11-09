Garanti BBVA’nın yenilikçi projeleri, altın ve gümüş ödüllerle karşılık buldu

Dijital bankacılıktan yapay zekâya, inovasyona ve marka iletişimine uzanan projeler altın ödüllerle taçlandı

Garanti BBVA, Apple Yetkili İş Ortağı olan iştiraki Garanti BBVA Kirala tarafından sunulan ve Garanti BBVA Mobil üzerinden erişilebilen iPhone Kirala hizmeti, kişiselleştirmeyi ürün önerisinin ötesine taşıyarak genç, aile, benim bankacım ve özel bankacılık segmentlerindeki müşterilerin ihtiyaçlarına ve yaşam evrelerine göre şekillenen deneyimler sunan Segment Bazlı Mobil Bankacılık menüleri, müşteriyle birebir temasta bulunan çalışanların kullanımı için geliştirilen LLM tabanlı Ugi Bankacım Yatırım Modülü ve kullanıcıların bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin güncel bilgilere ChatGPT üzerinden ulaşmasını sağlayan Garanti BBVA ChatGPT Uygulaması ile altın ödüle layık görüldü.

Yaratıcı marka iletişimi ve yeni nesil pazarlamada ise Garanti BBVA, Atatürk’ün hatırasını odağına alan 10 Kasım’a Özel Anma Filmi “#HiçÖlmedin” ve yatırım dünyasına ilişkin konuları ele alan Yatırım Konuşuyoruz video serisiyle iki altın ödülün sahibi oldu.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ise Türk Hava Yolları ile Garanti BBVA arasındaki iş birliğinin 25. yılına özel hazırlanan, gerçek bir uçak parçasından üretilen Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kartıyla altın ödüle layık görüldü.

Müşteri deneyimi ve yatırım çözümlerine 4 gümüş ödül

Garanti BBVA’nın gümüş ödül alan Müşteri Mutluluk Endeksi projesi, farklı kanallardan elde edilen müşteri geri bildirimlerini yapay zekâ ile analiz ederek deneyimi etkileyen unsurların belirlenmesini ve bu doğrultuda geliştirilmesini sağlıyor. Garanti BBVA, müşteri stratejisinin kalbinde yer alan Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımıyla, müşterilerin geri bildirimlerini sunduğu deneyimi geliştirmek, müşterilerine doğru zamanda doğru hizmeti sunabilmek için sürekli olarak analiz ediyor. Bankanın gençlere yönelik olarak TikTok’ta başlattığı ve genç içerik üreticisi Ada Büyük iş birliğiyle sürdürülen Ada ile Dijital Günlük serisi de gümüş ödüle layık görüldü. Proje kapsamında Garanti BBVA’nın gençlere yönelik sunduğu avantajlı kampanyalardan kariyer fırsatlarına kadar finansal ve sosyal birçok fayda, dinamik bir anlatımla gençlerle buluşuyor. Garanti BBVA Yatırım’ın Yurt Dışı Hisse Senedi Al-Sat Önerisi / eTrader hizmeti, yatırımcılara Avrupa ve ABD piyasalarına yönelik uzmanlar tarafından hazırlanan hisse senedi al-sat, hedef fiyat ve zararkes önerilerini ABD piyasalarının kapanışına kadar ulaştırıyor. Garanti BBVA Emeklilik’in, müşterilerin risk yaklaşımlarına göre kendilerine uygun fonları otomatik olarak seçmelerini sağlayan Otomatik Fon Koçu projesi de gümüş ödül kazanan çalışmalar arasında yer aldı.

“Her projemizde gerçek bir ihtiyaca yanıt vermeye odaklanıyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Sardis Ödülleri’nde kazanılan 11 ödüle ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sardis Ödülleri’nde bu yıl dijital bankacılıktan yatırım çözümlerine, müşteri deneyiminden marka iletişimine uzanan farklı alanlardaki çalışmalarımızla ödül kazanmak bizim için çok değerli. Bu çeşitlilik, bankacılığı müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda farklı boyutlarıyla ele aldığımızı çok açık bir şekilde gösteriyor. iPhone kiralama hizmetimizden ChatGPT uygulamamıza, müşteri deneyimini verilerle anlamamızı sağlayan çözümlerden yatırımcıların karar süreçlerini destekleyen hizmetlerimize kadar her projemizde gerçek bir ihtiyaca yanıt vermeye odaklanıyoruz.

Müşterilerimizin beklentileri değiştikçe bankacılık deneyiminin de gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle ‘Radikal Müşteri Perspektifimizle’ müşterimizin sesini rehber alıyor, yeni teknolojileri takip etmekle yetinmiyor, onları müşterilerimizin günlük yaşamında karşılık bulan hizmetlere dönüştürmek için çalışıyoruz. İştiraklerimizin de bu başarıda pay sahibi olması, farklı uzmanlık alanlarımızın aynı müşteri odağında buluştuğunu gösteriyor. Bu ödüllerde emeği olan tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”