Mahmut Akten kimdir? Garanti BBVA Genel Müdürü fon krizi için ne dedi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, son haftalarda piyasaların konuştuğu fon krizinin bankalara şimdilik yansımadığını söyledi. Akten bu değerlendirmeyi 21 Ekim 2026'da Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlarken yaptı. Aynı gün Garanti BBVA, Google'da Türkiye'de en çok aranan başlıklar arasına girdi; Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı ise 22 Ekim'de açıklanacak.

MAHMUT AKTEN FON KRİZİ HAKKINDA NE DEDİ?

Mahmut Akten, fon meselesinin dışarıdan kolay anlaşılmadığını, bunun çok yerel bir konu olduğunu ve bankacılık sektöründe şu ana kadar bir etkisinin görülmediğini söyledi. Rakam vermedi.

Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğünü de anlattı. Gerekçe olarak genç nüfusu, gelişmekte olan büyük bir ekonomi olmayı ve Avrupa'ya yakınlığı saydı; Türkiye'yi bu açıdan Meksika ve Brezilya ile aynı grupta gördü.

Akten'e göre finansman artık yalnız bankalardan geçmiyor, şirketlere ve projelere doğrudan ulaşıyor. Kredilerin alınıp satılabildiğini, likit araçların da şirketlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Düşen enflasyonu olumlu taraf olarak andı ama yatırımcının her zaman alternatifler arasında seçim yaptığını, bu yüzden her şeyin göreceli olduğunu ekledi.

MAHMUT AKTEN KİMDİR?

Mahmut Akten, Ağustos 2024'ten bu yana Garanti BBVA'nın genel müdürü ve BBVA'nın Türkiye ülke müdürü. Elektrik-elektronik mühendisi olan Akten bankacılığa yönetim danışmanlığından geçti, Garanti'deki ilk 12 yılını perakende ve kurumsal bankacılıkta yönetici olarak geçirdi.

Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Emeklilik'in yönetim kurullarında görev aldı. Öğretmen Akademisi Vakfı'nın mütevelli heyetinde de yer alıyor.

MAHMUT AKTEN NE ZAMAN GENEL MÜDÜR OLDU?

Mahmut Akten'in genel müdürlüğüne Garanti BBVA Yönetim Kurulu 2 Ağustos 2024'te karar verdi. Akten, 2019'dan beri bankayı yöneten ve görevi bırakmaya karar veren Recep Baştuğ'un yerine geldi. Göreve başlaması BDDK onayına bağlıydı. Aynı kararla BBVA'nın Türkiye ülke müdürlüğünü de üstlendi.

MAHMUT AKTEN HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Mahmut Akten, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ABD'de, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde işletme (MBA) alanında yaptı.

MAHMUT AKTEN BANKACILIĞA NASIL GEÇTİ?

Mahmut Akten iş hayatına 1999'da yapı malzemeleri şirketi Holcim'de başladı. 2006'da McKinsey & Company'ye geçti; önce Boston'da, sonra İstanbul ofisinde çalıştı ve ortak yardımcısı (Associate Partner) oldu.

Garanti'ye Temmuz 2012'de perakende bankacılıkta birim müdürü olarak katıldı. Ocak 2017'de perakende bankacılık, özel bankacılık, tüketici ve konut kredilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı oldu. Haziran 2022'de kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve global piyasaların başına geçti. Genel müdürlüğe bu görevdeyken seçildi.