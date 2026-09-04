Garanti BBVA’nın Talent Week Diamond Programına Uluslararası Arenadan 2 Ödül

Garanti BBVA’nın genç yeteneklerin profesyonel hayata hazırlanmasına ve kariyerlerinin başlangıç dönemindeki gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Talent Week Diamond, uluslararası arenada peş peşe aldığı ödüllerle başarısını taçlandırdı. Program, Stevie Awards for Great Employers kapsamında “En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı” (Most Innovative Talent Acquisition Program) kategorisinde Altın Stevie Ödülü kazanırken, dünyanın önde gelen insan ve organizasyon gelişimi değerlendirme platformlarından Brandon Hall Group HCM Excellence Awards kapsamında da Gold ödüle layık görüldü.

Genç yetenek yaklaşımına uluslararası takdir

Talent Week Diamond’ın Stevie Awards’da “En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı” kategorisinin en yüksek derecesi olan Altın Ödül’e ulaşması, Garanti BBVA’nın genç yetenek deneyimine getirdiği yeni yaklaşımın uluslararası ölçekte takdir edildiğini gösterdi. Uluslararası jüri, programı geleneksel yeni mezun işe alım modellerinin ötesine geçen, yaratıcı, geleceği gören ve genç yeteneklerle uzun soluklu bir gelişim ilişkisi kuran yaklaşımıyla öne çıkardı.

Programın başarısı Brandon Hall Group HCM Excellence Awards ile devam etti. Talent Week Diamond’ın bu platformda da Gold ödüle layık görülmesiyle program, yeteneklerin potansiyelini geliştirmeye ve profesyonel hayata geçişlerini desteklemeye yönelik modeliyle bir kez daha ödülle karşılık buldu.

İşe alım sürecinden uzun soluklu bir gelişim ilişkisine

Garanti BBVA’nın genç yetenek işe alım programı Talent Week kapsamında yüksek potansiyel göstererek son aşama olan mülakata kadar ilerleyen gençlerle sürdürülebilir bir gelişim ilişkisi kurmak amacıyla hayata geçirilen Talent Week Diamond, Türkiye’nin ilk ve tek yapılandırılmış “Yeni Mezun Yetenekler için Profesyonel Hayata Hazırlık ve Gelişim Programı” olma özelliğini taşıyor.

Programın temelinde, Garanti BBVA’nın genç yeteneklerle kurduğu ilişkiyi işe alım sürecinin ötesine taşıyan yaklaşımı yer alıyor. Talent Week’te potansiyelleriyle öne çıkan gençler, profesyonel hayatlarına Garanti BBVA çatısında başlamasalar dahi kurum ile bağlarını sürdürmeye devam ediyor. Kariyerlerinin başlangıç döneminde öğrenme ve gelişim olanakları, mentorluk ve topluluk deneyimleriyle desteklenen genç yeteneklerin profesyonel hayata daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlanıyor.

“Yeteneğe bakışımızı işe alımla sınırlamıyoruz. Garanti BBVA’yı; çalışanımız olsun veya olmasın, topluma ve sektöre değer katacak yeteneklerin öğrenme ve gelişim fırsatlarından yararlanabildiği bir ‘okul’ olarak konumlandırıyoruz.”

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, Talent Week Diamond’ın çıkış noktasını ve uluslararası başarısını şöyle değerlendirdi: “Garanti BBVA olarak genç yetenekleri, ülkemizin geleceğini şekillendirecek profesyoneller olarak görüyor, kariyerlerinin başlangıç döneminde gelişimlerine katkı sunmayı önemsiyoruz. Her Talent Week döneminde potansiyelleriyle bizi etkileyen çok sayıda gençle tanışıyoruz. Hepsinin aynı dönemde Garanti BBVA’da kariyerine başlaması mümkün olmayabiliyor. Talent Week Diamond’ı da potansiyeline inandığımız gençlerle kurduğumuz bağı sürdürmek ve profesyonel hayatlarının başlangıcında gelişimlerine eşlik etmek amacıyla hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk ve tek yapılandırılmış yeni mezun yetenekler için profesyonel hayata hazırlık ve gelişim programı olan Talent Week Diamond ile yeteneğe bakışımız işe alımla sınırlı kalmıyor, gençlerin potansiyellerine ve gelecekte yaratacakları değere uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Programın en yenilikçi yönü de potansiyeline inandığımız gençleri bir aday havuzunda bekletmek yerine, öğrenmeye, gelişmeye ve birbirinden beslenmeye devam eden aktif bir yetenek topluluğunun parçası haline getirmesi. Garanti BBVA’yı; çalışanımız olsun veya olmasın, topluma ve sektöre değer katacak yeteneklerin öğrenme ve gelişim fırsatlarından yararlanabildiği bir ‘okul’ olarak konumlandırıyoruz. Talent Week Diamond’ın daha ilk yılında Stevie Awards ve Brandon Hall Group gibi iki önemli uluslararası platformda Gold ödüle layık görülmesi, genç yetenek deneyimine getirdiğimiz bu yaklaşımın yenilikçi ve uzun soluklu bir model olarak uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyuyor.”

Gençleri profesyonel hayata hazırlayan bütünsel gelişim deneyimi

Talent Week Diamond kapsamında genç yeteneklere; kişiselleştirilmiş gelişim geri bildirimleri, Garanti BBVA profesyonelleriyle mentorluk, öğrenme modülleri, ilham buluşmaları, networking fırsatları ile sosyal ve kültürel etkinlikleri bir araya getiren bütünsel bir gelişim deneyimi sunuluyor. Programın yenilikçi yaklaşımının merkezinde ise potansiyeliyle öne çıkan gençleri gelişmeye ve birbirinden beslenmeye devam eden aktif bir yetenek topluluğunda buluşturmak yer alıyor. Program içerikleri ise genç yetenekleri değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştiriliyor.

Talent Week Diamond’ın uluslararası platformlarda kazandığı ödüller, Garanti BBVA’nın genç yeteneklerin profesyonel hayata geçişine eşlik eden uzun vadeli gelişim yaklaşımının uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyuyor. Brandon Hall Group HCM Excellence Awards kapsamında yetenek yönetimi, liderlik, gelişim ve çalışan deneyimi alanlarında elde edilen ödüller ise Garanti BBVA Yetenek ve Kültür ekiplerinin insan odaklı uygulamalarının uluslararası alandaki başarısını pekiştiriyor.