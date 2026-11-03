Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya iştiraklerinin Raiffeisen'a satışını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya'daki iştiraklerinin Raiffeisen Bank'a satışının tamamlandığını bildirdi. Satış, Hollanda'daki Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V. ile Romanya'daki Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. iştiraklerini kapsıyor; gerekli izinler alındı.

Garanti BBVA, şirketin Hollanda'da mukim bağlı ortaklıkları Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V. ile Romanya'da kurulu Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. iştiraklerinin Raiffeisen Bank S.A'ya satış işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"10 Mart 2026 ve 28 Mart 2026 tarihli açıklamalarımız ve Banka'mız yönetim kurulunun 23 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda, Hollanda'da mukim bağlı ortaklıklarımız Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V'nin, Romanya'da kurulu Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. şirketlerinin sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden paylarının, Raiffeisen Bank S.A'ya satılmasına ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi imzaladığı duyurulmuştu. İlgili düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınması sonucu satış işlemi tamamlanmıştır."

Kaynak: AA
Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor! Anadolu Grubu ve Vestel çıkıyor, Turkcell'in payı yüzde 34'e yükseliyor

İki dev ortak Togg'dan çıkıyor! Payların yeni sahibi belli oldu
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor